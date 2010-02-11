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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:44
Victor8 Ну сравнили - деньги и какие-то чушки сырья для производства статусных вещей для вождей диких племен.
Додано: Суб 29 чер, 2024 22:39
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Хто з Дніпра купував золото в Менорі? Як враження?
Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:47
Доброго дня. За ск. Можна продати 20 доларову золоту монету? 33.4 грами, 900 проба? Буду вдячний за відповідь
Додано: Суб 03 сер, 2024 09:40
Додано: Нед 04 сер, 2024 12:53
Compare St Gaudens $20 Double Eagle Gold Coin Prices
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