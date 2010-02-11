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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2262226322642265
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:44

Victor8 Ну сравнили - деньги и какие-то чушки сырья для производства статусных вещей для вождей диких племен. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:39

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Хто з Дніпра купував золото в Менорі? Як враження?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:47

Доброго дня. За ск. Можна продати 20 доларову золоту монету? 33.4 грами, 900 проба? Буду вдячний за відповідь
ostrig
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 09:40

  ostrig написав:Доброго дня. За ск. Можна продати 20 доларову золоту монету? 33.4 грами, 900 проба? Буду вдячний за відповідь

на violity інфо може бути більш актуальна
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 12:53

  ostrig написав:Доброго дня. За ск. Можна продати 20 доларову золоту монету? 33.4 грами, 900 проба? Буду вдячний за відповідь


Compare St Gaudens $20 Double Eagle Gold Coin Prices https://findbullionprices.com/p/Gold-Do ... t-Gaudens/
summer night
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:18

Gold 2405.51 USD/t.oz сегодня
Стабилизировались.
Victor8
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