Як попит центробанків та зростання собівартості змінило ціни золота. Й що головне, серед лідерів купівлі золота Центррбанками немає звичних володарів ліквідності ФРС, ЕЦБ, Банка Англії, Банка Японії та іжи з ними. Тобто не західний світ скуповував, а як правило глобальний південь. Дуже показовий попит з 2022 року, коли почалася війна. Й головний попит це рф, КНР, Ірак, Туреччина, Польща, Сингапур... (див фото 2, чистого попиту за 2023р). Богато хто переводив всьома можливими засобами долар з під санкцій в золото, та обмежував його продаж
Ірина_ Можно подумать что вышеперечисленные ЦБ за последние лет 50 хоть раз купили золото? Банк Англии продавал когда унция была 250 в 90-х, было такое. А чтоб покупать? ФРС свое последнее золото вообще сдала в Казначейство еще 90 лет назад.