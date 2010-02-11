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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 вер, 2024 09:40
ihorsic Продавать однозначно еще рано. А если не купили раньше то шо Вы тут вообще делаете на ветке?
Можно попробовать и сейчас покупать - цель то давно известна и озвучена - 3000. Если конечно есть за шо.
Покупки серебра выглядят намного перспективнее.
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jabba
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