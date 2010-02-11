ihorsic Продавать однозначно еще рано. А если не купили раньше то шо Вы тут вообще делаете на ветке? Можно попробовать и сейчас покупать - цель то давно известна и озвучена - 3000. Если конечно есть за шо. Покупки серебра выглядят намного перспективнее.
Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.