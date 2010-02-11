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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:40

ihorsic Продавать однозначно еще рано. А если не купили раньше то шо Вы тут вообще делаете на ветке?
Можно попробовать и сейчас покупать - цель то давно известна и озвучена - 3000. Если конечно есть за шо.
Покупки серебра выглядят намного перспективнее.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:59

Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458
summer night
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:06

  summer night написав: Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Долларовый стандарт установился на бреттон-вудской конференции, когда саудовскому королю шатер отапливали сухим верблюжьим навозом.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:31

  summer night написав:Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458

Странно, что такая тайная информация про золото - стала достоянием сети.
Обычно, швейцарцы, очень педантичны и аккуратны в таких вопросах. Особенно, если речь про большие объемы активов.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:57

  summer night написав:саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов
Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458


Завжди вважав, що саме США "кінули" золотодевізний стандарт, друкувавши тонами незабезпечений золотом доллар. А яким тут боком саудіти?
Вони були у протилежному таборі - тих тєрпіл, що погодилися з цим.
CounterUrbanizer
 
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