ihorsic Продавать однозначно еще рано. А если не купили раньше то шо Вы тут вообще делаете на ветке? Можно попробовать и сейчас покупать - цель то давно известна и озвучена - 3000. Если конечно есть за шо. Покупки серебра выглядят намного перспективнее.
Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.
summer night написав:Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.
summer night написав:саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458
Завжди вважав, що саме США "кінули" золотодевізний стандарт, друкувавши тонами незабезпечений золотом доллар. А яким тут боком саудіти? Вони були у протилежному таборі - тих тєрпіл, що погодилися з цим.
ihorsic написав:Варто зараз купляти срібло? Чи все ж таки золото? Перспектива років на десять.
Серебро безобразно недооценено против золота. Покупки серебра выглядят намного перспективнее золота, особенно в временном диапазоне нескольких лет ( а по поводу 10 лет - вы их проживите сначала ). Сейчас соотношение голд/сильвер 85. А справедливая цена голд/сильвер 60 ну максимум 70. Серебро так просится на уровни 50$ за унцию и выше. Тем более добыча серебра низкая, всего в 8 раз больше чем добывается золота что есть результат десятилетия смешных цен на серебро, запасы серебра в старинной электронике (где его было много) практически исчерпаны а из современной электроники его добывать невыгодно, запасы лома на руках населения в мире большие но при таких ценах его большинство держателей сдавать не понесут - больше мороки чем денег, применение в промышленности растет за счет солнечных панелей и прочих электромобилей. Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.
с поправкой на то, что серебро в большинстве случаев попутный металл, как из руд так и из электроники оно идет как приятный бонус к остальным металлам, а не основное вещество, ради которого затевалась добыча. в природе это медь, свинец, в электронике медь, золото, олово. так что его добыча не так зависит от цены, та и вопрос выгодности не стоит. при цене в 10 баксов за унцию его производство сильно не упадет