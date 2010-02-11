Додано: Сер 02 жов, 2024 09:36

ihorsic написав: Варто зараз купляти срібло? Чи все ж таки золото? Перспектива років на десять. Варто зараз купляти срібло? Чи все ж таки золото? Перспектива років на десять.

Серебро безобразно недооценено против золота. Покупки серебра выглядят намного перспективнее золота, особенно в временном диапазоне нескольких лет ( а по поводу 10 лет - вы их проживите сначала).Сейчас соотношение голд/сильвер 85. А справедливая цена голд/сильвер 60 ну максимум 70. Серебро так просится на уровни 50$ за унцию и выше. Тем более добыча серебра низкая, всего в 8 раз больше чем добывается золота что есть результат десятилетия смешных цен на серебро, запасы серебра в старинной электронике (где его было много) практически исчерпаны а из современной электроники его добывать невыгодно, запасы лома на руках населения в мире большие но при таких ценах его большинство держателей сдавать не понесут - больше мороки чем денег, применение в промышленности растет за счет солнечных панелей и прочих электромобилей.Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.