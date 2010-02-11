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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2263226422652266
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:40

ihorsic Продавать однозначно еще рано. А если не купили раньше то шо Вы тут вообще делаете на ветке?
Можно попробовать и сейчас покупать - цель то давно известна и озвучена - 3000. Если конечно есть за шо.
Покупки серебра выглядят намного перспективнее.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:59

Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458
summer night
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:06

  summer night написав: Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Долларовый стандарт установился на бреттон-вудской конференции, когда саудовскому королю шатер отапливали сухим верблюжьим навозом.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:31

  summer night написав:Центральный банк Саудовской Аравии пойман на тайной покупке 160 тонн золота в Швейцарии. Саудиты присоединились к другим азиатским странам, отказавшись от своей долгосрочной чувствительности к цене на золото. По имеющимся данным, центральный банк Саудовской Аравии тайно покупал 160 тонн золота в Швейцарии с начала 2022 года, способствуя текущему бычьему рынку золота. Хотя саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов, на этот раз они могут даже стать опорой для его разрушения.

Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458

Странно, что такая тайная информация про золото - стала достоянием сети.
Обычно, швейцарцы, очень педантичны и аккуратны в таких вопросах. Особенно, если речь про большие объемы активов.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:57

  summer night написав:саудиты сыграли ключевую роль в зарождении глобального долларового стандарта в начале 1970-х годов
Saudi Central Bank Caught Secretly Buying 160 Tonnes of Gold in Switzerland, Jan Nieuwenhuijs, September 12th, 2024 https://www.moneymetals.com/news/2024/0 ... and-003458


Завжди вважав, що саме США "кінули" золотодевізний стандарт, друкувавши тонами незабезпечений золотом доллар. А яким тут боком саудіти?
Вони були у протилежному таборі - тих тєрпіл, що погодилися з цим.
CounterUrbanizer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:48

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Китай та США спровокували суттєве зростання цін на топ-3 дорогоцінних метали у світі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:28

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Варто зараз купляти срібло? Чи все ж таки золото? Перспектива років на десять.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 09:36

  ihorsic написав:Варто зараз купляти срібло? Чи все ж таки золото? Перспектива років на десять.

Серебро безобразно недооценено против золота. Покупки серебра выглядят намного перспективнее золота, особенно в временном диапазоне нескольких лет ( а по поводу 10 лет - вы их проживите сначала :mrgreen: ).
Сейчас соотношение голд/сильвер 85. А справедливая цена голд/сильвер 60 ну максимум 70. Серебро так просится на уровни 50$ за унцию и выше. Тем более добыча серебра низкая, всего в 8 раз больше чем добывается золота что есть результат десятилетия смешных цен на серебро, запасы серебра в старинной электронике (где его было много) практически исчерпаны а из современной электроники его добывать невыгодно, запасы лома на руках населения в мире большие но при таких ценах его большинство держателей сдавать не понесут - больше мороки чем денег, применение в промышленности растет за счет солнечных панелей и прочих электромобилей.
Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 09:51

jabba

с поправкой на то, что серебро в большинстве случаев попутный металл, как из руд так и из электроники оно идет как приятный бонус к остальным металлам, а не основное вещество, ради которого затевалась добыча.
в природе это медь, свинец, в электронике медь, золото, олово.
так что его добыча не так зависит от цены, та и вопрос выгодности не стоит. при цене в 10 баксов за унцию его производство сильно не упадет
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:59

smdtranz Вынужденное производство не упадет. А вот разрабатывать месторождения чисто серебряные при низких ценах очевидно что менее выгодно. Как и населению нести сдавать лом, если выручка сопоставима с проездом до места скупки минус потраченное время. Это в 81 году в Америке в лом летели фамильные бабушкины сервизы, когда унция была под 50$ а Форд-Фиеста в базовой комплектации 1000$.

И вообще, что за пораженческие настроения? Только рост, туземун, наша цель 50 за оз. :roll:
jabba
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