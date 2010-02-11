Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:20
Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|