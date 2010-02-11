Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:20
Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:07
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:58
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
К вопросу инвестиций в серебро: и много серебра можно вывезти в случае шухера (в Украине)?!
Считаю для Украины серебро непрактичным металлом, ТЕМ БОЛЕЕ, на перспективу тех же 10 лет!: тут неизвестно, что будет через месяц-другой! Как говорил герой в "Списке Шиндлера": нужны компактные ценности...
|