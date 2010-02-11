Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:20
Ой, да что там 50 долларов за унцию?
Серебро может спокойно набрать 100 долларов за унцию в ближайшие годы.
Что такое 50 долларов в современном мире?
Обед на 1 человека в среднем ресторане Западной Европы...
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:07
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:58
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
К вопросу инвестиций в серебро: и много серебра можно вывезти в случае шухера (в Украине)?!
Считаю для Украины серебро непрактичным металлом, ТЕМ БОЛЕЕ, на перспективу тех же 10 лет!: тут неизвестно, что будет через месяц-другой! Как говорил герой в "Списке Шиндлера": нужны компактные ценности...
Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:57
Ну такое, для домохозяек сойдет. "Эксперту" не мешало бы почитать эту ветку, года с 2011. Поднял бы свой уровень с базового до продвинутого.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:02
С такими пораженческими настроениями вам уже давно надо было переплыть Тису с тезером в кошельке. Золото на блокпосту Тернопольщины когда будете валить у вас отберут так же как и серебро и не факт шо вы кому-то сможете потом об этом рассказать, кроме св.Петра.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:04
Будьте скромнее. Ну какие 100? И где вам видится при этом золото и голд/сильвер рейт?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:53
jabba
та ладно, в 2011 было 48 на пике за унцию.
правда, недолго. потом на 30-32 какое-то время торговали. сейчас с нынешним количеством денег может быть и 100, правда на физическом рынке этим особо не воспользуешься
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:04
smdtranz то была дикая аномалия. Голд/сильвер смотрите. Он превысил 40 еще при государе Александре III а в вторую мировую поднимался выше 100. Исторически средняя цена рейту 67. Поэтому мечтать о рейте 30 а тем более 17 не стоит. 60 - предел мечтаний. Если голд 3000 голд/сильвер рейт 60 то сильвер 50$. Забудьте за шорт-сквизы начала 80-х и 11 годов.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 10:17
jabba
обьем рынка там ярдов 30 что ли в год. илон маск что-то напишет в твиттере и все
украинский рынок вот сейчас порядка 1000 баксов кг литые слитки, чтоб сдать оптом и не играться с продажей. еще вчера выше 990 не давали в Киеве
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