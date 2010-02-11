так причем тут комекс, если бруски придется продавать здесь) я говорю что по факту есть, если вам надо сегодня продать.
аргор кстати делают в Украине почти неотличимый от оригинала, серебро там тоже 9999) цена идет плюс 20$ к грануле на внутреннем рынке. соотв. и в скупках даже заводское литье идет исходя из этой цифры.
но если ваше серебро лежит в Европе то инв мет. счету где-то, то разговор, конечно другой
smdtranz Вы реально думаете шо на комексе будет 50 а у нас останется все те же 35? У вас в апреле были цены 850 а сейчас уже 1000. Насчет литого аргора по килу, с лазерными номерами, не отличимого от натурального - пока не видел и не слышал. Лили б у нас уже наверное хотя бы услышал а может и увидел бы. Может то 250-500 которые без номеров или килошки серии А с штемпельными номерами?
так я не говорю что останется. понятно что дисконт больше 70 баксов от мировых цен не был в худшие времена. если эти 50 будут не в течении 3 дней, а полгода, повезут на экспорт все это добро.
бруски отечественные 250, 500, 1000 с штампованными номерами, запаянные в пэт. и аргор и юмикор. именно такое и продается в обменниках. не слышал, чтоб завозили оригинальные бруски последнее время, слишком дорого. та и спроса думаю особо нет на серое, как на масло
типа такого. это оригинальные, так как продал левый чувак, но украинские такие же.
Ну не знаю. Качество литья Аргоров настолько далеко от кривых и косых всех в раковинах и непроливах юмикоров, шо сильно сомневаюсь в способности наших такое сделать. Тем более Аргора мало, и тот шо есть зачастую явно очень старый, давным давно покупавшийся клиентами в банках, с патиной, пожелтевшими тупаковками.