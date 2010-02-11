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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2265226622672268
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:47

smdtranz Вы реально думаете шо на комексе будет 50 а у нас останется все те же 35? У вас в апреле были цены 850 а сейчас уже 1000.
Насчет литого аргора по килу, с лазерными номерами, не отличимого от натурального - пока не видел и не слышал. Лили б у нас уже наверное хотя бы услышал а может и увидел бы. Может то 250-500 которые без номеров или килошки серии А с штемпельными номерами?
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 11:58

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

так я не говорю что останется. понятно что дисконт больше 70 баксов от мировых цен не был в худшие времена.
если эти 50 будут не в течении 3 дней, а полгода, повезут на экспорт все это добро.

бруски отечественные 250, 500, 1000 с штампованными номерами, запаянные в пэт. и аргор и юмикор.
именно такое и продается в обменниках. не слышал, чтоб завозили оригинальные бруски последнее время, слишком дорого. та и спроса думаю особо нет на серое, как на масло

https://ibb.co/pZmRrDN

типа такого. это оригинальные, так как продал левый чувак, но украинские такие же.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:09

  smdtranz написав:

типа такого. это оригинальные, так как продал левый чувак, но украинские такие же.

Ну не знаю. Качество литья Аргоров настолько далеко от кривых и косых всех в раковинах и непроливах юмикоров, шо сильно сомневаюсь в способности наших такое сделать. Тем более Аргора мало, и тот шо есть зачастую явно очень старый, давным давно покупавшийся клиентами в банках, с патиной, пожелтевшими тупаковками.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 22:52

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

І чим пояснять наші золоті жуки падіння голди?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:14

Пришел Трамп
Он будет вести торговые войны с ЕС и Китаем
Это поднимет цены и инфляцию в США, что даст ФРС меньше возможности снижать ставку
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:27

Может вообще начнут поднимать, вот тогда всем весело станет…
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:29

  Чукча2 написав:Пришел Трамп
Он будет вести торговые войны с ЕС и Китаем
Это поднимет цены и инфляцию в США, что даст ФРС меньше возможности снижать ставку

Якраз інфляція долара і призводить до росту вартості золота
ihorsic
 
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