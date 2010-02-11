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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33
jabba написав:
Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.
пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))
сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
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