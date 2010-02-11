пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))
сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:31
odessit2007 Ба, какие люди. Приветствую.
Столовое распродал еще тогда, когда всех оптимистов предостерегал от серебра. А сейчас оно (столовое и прочее крупногабаритное и некомпактное) вообще не на часі по целому ряду причин от котировок серебра не зависящих.
Актуальны только слитки и большие монеты (по килу или более). И входил в прошлом году и начале этого.
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