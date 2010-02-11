RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  jabba написав:Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.

пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))

сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11533
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4547 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:31

odessit2007 Ба, какие люди. Приветствую.
Столовое распродал еще тогда, когда всех оптимистов предостерегал от серебра. А сейчас оно (столовое и прочее крупногабаритное и некомпактное) вообще не на часі по целому ряду причин от котировок серебра не зависящих.
Актуальны только слитки и большие монеты (по килу или более). И входил в прошлом году и начале этого.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 18.12.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:21

Gold 2645.90 USD/t.oz
Плавно идем на 2500...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:58

Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете :mrgreen: )шото понимаете? :)
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 18.12.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:15

  jabba написав:Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете :mrgreen: )шото понимаете? :)

Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет :mrgreen:
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 2266226722682269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Victor8 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 98912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 3811
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7114)
05.12.2024 12:05
ПриватБанк (4417)
05.12.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.