RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  jabba написав:Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.

пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))

сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11533
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4547 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:31

odessit2007 Ба, какие люди. Приветствую.
Столовое распродал еще тогда, когда всех оптимистов предостерегал от серебра. А сейчас оно (столовое и прочее крупногабаритное и некомпактное) вообще не на часі по целому ряду причин от котировок серебра не зависящих.
Актуальны только слитки и большие монеты (по килу или более). И входил в прошлом году и начале этого.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 18.12.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:21

Gold 2645.90 USD/t.oz
Плавно идем на 2500...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:58

Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете :mrgreen: )шото понимаете? :)
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 18.12.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:15

  jabba написав:Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете :mrgreen: )шото понимаете? :)

Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет :mrgreen:
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:47

  Victor8 написав:
  jabba написав:Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете :mrgreen: )шото понимаете? :)

Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет :mrgreen:

Запишем этот прогноз. И в следующем году потыкаем вам этим прогнозом. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 18.12.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2266226722682269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 98912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 3811
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.