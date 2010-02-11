|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33
jabba написав:
Лично я ставлю на серебро против золота, а тем более против денег.
пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))
сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11533
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 4547 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:31
odessit2007 Ба, какие люди. Приветствую.
Столовое распродал еще тогда, когда всех оптимистов предостерегал от серебра. А сейчас оно (столовое и прочее крупногабаритное и некомпактное) вообще не на часі по целому ряду причин от котировок серебра не зависящих.
Актуальны только слитки и большие монеты (по килу или более). И входил в прошлом году и начале этого.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5416
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 гру, 2024 11:21
Gold 2645.90 USD/t.oz
Плавно идем на 2500...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:15
jabba написав:Victor8
Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете
)шото понимаете?
Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 05 гру, 2024 15:43
jabba написав: Victor8 написав: jabba написав:Victor8
Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете
)шото понимаете?
Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет
Запишем этот прогноз. И в следующем году потыкаем вам этим прогнозом.
А лично Вы, какой прогноз даете по цене унции золота в 2025 году?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|98912
|
|
|1
|3811
|
|