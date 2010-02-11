пытаешься избавиться от подсвечников и столовых приборов?))
сам жду распродать наконец кирпичи
ато опять нехватает
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:33
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:31
odessit2007 Ба, какие люди. Приветствую.
Столовое распродал еще тогда, когда всех оптимистов предостерегал от серебра. А сейчас оно (столовое и прочее крупногабаритное и некомпактное) вообще не на часі по целому ряду причин от котировок серебра не зависящих.
Актуальны только слитки и большие монеты (по килу или более). И входил в прошлом году и начале этого.
Додано: Чет 05 гру, 2024 11:58
Victor8 Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете )шото понимаете?
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:15
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:47
Додано: Чет 05 гру, 2024 15:43
А лично Вы, какой прогноз даете по цене унции золота в 2025 году?
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:12
Victor8 Мой прогноз что золото в следующем году превысит 3000, возможно на пиках 3500. Серебро при хорошем раскладе может достигнуть 50.
Додано: Пон 09 гру, 2024 16:53
Итак, у нас есть два прогноза на 2025 год (по золоту и серебру):
jabba
Gold 3000 USD/t.oz (на пиках 3500 USD/t.oz)
Silver 50 USD/t.oz (при хорошем раскладе)
Victor8
Gold 2500 USD/t.oz (на пиках 2700 USD/t.oz)
Silver 30 USD/t.oz (на пиках 35 USD/t.oz)
Еще желающие сделать свой личный прогноз на 2025 год будут?
Додано: Пон 09 гру, 2024 20:21
Ризики інвестицій в золото
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