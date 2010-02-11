Ірина_
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
Дедушка в видео агитирует примерно так.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 гру, 2024 10:57
Ірина_
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
Дедушка в видео агитирует примерно так.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:41
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