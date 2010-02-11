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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2267226822692270
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 10:57

Ірина_
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?

Дедушка в видео агитирует примерно так. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:27

jabba :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:41

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік

Які Ваші прогнози?
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Ірина_
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