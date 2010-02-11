Ірина_
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
Дедушка в видео агитирует примерно так.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 гру, 2024 10:57
Ірина_
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
Дедушка в видео агитирует примерно так.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:41
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Ціни на золото можуть встановити новий рекорд: прогноз від Goldman Sachs на 2025 рік
Які Ваші прогнози?
Поділіться, будь ласка, в коментарях!
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:06
5000 за унцию будет лето-осень,далее к 8000,через год,и так по нарастающей,далее не скажу ,вы и так не поверите...я не гадаю,просто надо уметь дешифровать подсказки по крипте,золоту от Маска,трампа и в фильмах,серебро будет 50-52 +- уже скоро
Додано: Вів 14 січ, 2025 11:22
А как криптовалюта (краткосрочный спекулятивный актив) взаимосвязана с золотом (долгосрочный актив)?
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:40
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Метали дорожчають на тлі повідомлень, що Трамп відкладає запровадження мит у США
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:42
Трамп почав кошмарити Павла, сказав, що ставка йому треба під плинтусом
Але Павло неляканий…
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