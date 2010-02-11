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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 11 лют, 2025 11:29
И кстати - вышел из серебра в золото. Премия по серебру была неприлично огромная к бирже. А поведение серебра к золоту перестало нравиться - как бы 100 и выше голд/сильвер рейт не пошел. Вот там имеет смысл вернуться в серебро.
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jabba
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