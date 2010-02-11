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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2268226922702271
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:29

И кстати - вышел из серебра в золото. Премия по серебру была неприлично огромная к бирже. А поведение серебра к золоту перестало нравиться - как бы 100 и выше голд/сильвер рейт не пошел. Вот там имеет смысл вернуться в серебро.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:03

Не, ну Джаба, так оно ж и есть…
Ну 30-40% в $ за год, хоть шо то
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:14

Серебро с 2011 г (когда дотянуло до 50$) убогий актив, ни когда на него не делал весомых ставок.
Как там Глеб , интересно, поживает…
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:31

Если 3К и будет, то на мгновение…

В условиях угрозы роста инфляции ФРС США снизит ставку не ранее второго квартала, показал опрос Reuters. Ранее экономисты ожидали снижения в марте.


Экономисты повысили прогнозы инфляции с момента избрания Трампа президентом США, основываясь на опасениях, что его политика, особенно касающаяся тарифов, может вновь усилить ценовое давление в экономике.

После снижения стоимости кредитования на совокупные 100 базисных пунктов с сентября по декабрь официальные лица ФРС, включая председателя Пауэлла, недавно заявили, что они «не спешат» с дальнейшим понижением ставок.

С учетом устойчивого рынка труда и все еще крепких потребительских расходов многие экономисты считают, что крупнейшая экономика мира находится в благоприятной ситуации, и в снижении ставок нет особой необходимости.

Тем временем Трамп каждую неделю объявляет новые тарифы, накануне подтвердив введение пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия.

«Тарифы носят проинфляционный характер и могут также оказать довольно негативное влияние на экономический рост. Эта неопределенность означает, что ФРС будет держать паузу и наблюдать за развитием событий», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.

Еще в январском опросе почти 60% экономистов ожидали, что центральный банк снизит ставки в марте. Теперь две трети прогнозистов (67 из 101) ожидают по крайней мере одного снижения ставки к концу июня, из них 22 указали март, а 45 — второй квартал.

Только 17 из 99 экономистов заявили, что следующее снижение ставки произойдет во второй половине года, и 16 ожидают, что в этом году снижения ставок вовсе не будет.

Фьючерсы на процентные ставки показывают вероятность одного снижения ставки к середине 2025 года немногим выше 50%.

Хотя медиана опроса показывает, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, доведя их до 3,75%-4,00% к концу 2025 года, диапазон прогнозов широк: от 3,00%-3,25% до 4,50%-4,75%.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:36

Чукча2 42 по основному обьему, а по некоторым позициям и больше. :oops:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:38

  Чукча2 написав:Серебро с 2011 г (когда дотянуло до 50$) убогий актив, ни когда на него не делал весомых ставок.
Как там Глеб , интересно, поживает…

Кроме прошлого года - аналогично.
Глеба предупреждали много раз, лично я предостерегал его. Сам виноват.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:40

  Чукча2 написав:Если 3К и будет, то на мгновение…
.

Думаете сразу попрет на 3300-3500 и уже ниже не вернется? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:52

Та не, коснется и полетит к 2900.
Гадать как гадалка, пустое дело, тем более когда рыжий Трамп рулит.
Сейчас одно, через час уже все с ног на голову.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:01

  Чукча2 написав:Та не, коснется и полетит к 2900.
Гадать как гадалка, пустое дело, тем более когда рыжий Трамп рулит.
Сейчас одно, через час уже все с ног на голову.

Ну и отлетит а потом еще выше. Дурные росты без коррекций как в 11 году не нужны.
jabba
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