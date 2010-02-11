Додано: Вів 11 лют, 2025 12:31

Если 3К и будет, то на мгновение…



В условиях угрозы роста инфляции ФРС США снизит ставку не ранее второго квартала, показал опрос Reuters. Ранее экономисты ожидали снижения в марте.





Экономисты повысили прогнозы инфляции с момента избрания Трампа президентом США, основываясь на опасениях, что его политика, особенно касающаяся тарифов, может вновь усилить ценовое давление в экономике.



После снижения стоимости кредитования на совокупные 100 базисных пунктов с сентября по декабрь официальные лица ФРС, включая председателя Пауэлла, недавно заявили, что они «не спешат» с дальнейшим понижением ставок.



С учетом устойчивого рынка труда и все еще крепких потребительских расходов многие экономисты считают, что крупнейшая экономика мира находится в благоприятной ситуации, и в снижении ставок нет особой необходимости.



Тем временем Трамп каждую неделю объявляет новые тарифы, накануне подтвердив введение пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия.



«Тарифы носят проинфляционный характер и могут также оказать довольно негативное влияние на экономический рост. Эта неопределенность означает, что ФРС будет держать паузу и наблюдать за развитием событий», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.



Еще в январском опросе почти 60% экономистов ожидали, что центральный банк снизит ставки в марте. Теперь две трети прогнозистов (67 из 101) ожидают по крайней мере одного снижения ставки к концу июня, из них 22 указали март, а 45 — второй квартал.



Только 17 из 99 экономистов заявили, что следующее снижение ставки произойдет во второй половине года, и 16 ожидают, что в этом году снижения ставок вовсе не будет.



Фьючерсы на процентные ставки показывают вероятность одного снижения ставки к середине 2025 года немногим выше 50%.



Хотя медиана опроса показывает, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, доведя их до 3,75%-4,00% к концу 2025 года, диапазон прогнозов широк: от 3,00%-3,25% до 4,50%-4,75%.