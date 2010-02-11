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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:46
Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?
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jabba
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:14
Не, я не попсую…
Ну , а кому что надо, то каждому свое
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Чукча2
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:35
Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?
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ihorsic
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:39
Это к гадалкам…
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Чукча2
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