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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:46

Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:14

Не, я не попсую…
Ну , а кому что надо, то каждому свое
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:35

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:39

Это к гадалкам…
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:37

  ihorsic написав:Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?

Для Вас без разницы - Вы его все равно никак не покупаете ни по каким ценам. Только вопросы задаете, на которые и сто мудрецов не ответят. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:21

  jabba написав:Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?

ни нашим ни вашим, 3000 в марте.

теперь ждём 4500 к лету? :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 11:40

smdtranz
Если к лету 4500 то к зиме 2500. Нам такой футбол не нужен.(с) 3500 в этом году и будет с вас.
jabba
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