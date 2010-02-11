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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:46
Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:35
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?
Додано: Пон 17 лют, 2025 12:37
Додано: Пон 17 бер, 2025 09:59
Re: Ідеї: портфель
Ціни на золото встановили історичний рекорд та вперше перевищили $3000
За даними ф'ючерсної біржі Comex, ціна ф'ючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію.
Як пише Forbes, інвестори розглядають золото як засіб хеджування від політичних ризиків та інфляції.
Ціна на золото встановила рекорд в ніч на 14 березня, досягнувши позначки в $3005 за унцію. Пізніше ціна відкотилася до $2996.
Інвесторів турбує агресивна торговельна політика президента США Дональда Трампа та її вплив на глобальну економіку, що, своєю чергою, продовжує підтримувати попит на безпечні активи.
Додано: Вів 18 бер, 2025 10:21
Додано: Вів 18 бер, 2025 11:40
smdtranz
Если к лету 4500 то к зиме 2500. Нам такой футбол не нужен.(с) 3500 в этом году и будет с вас.
Додано: П'ят 04 кві, 2025 11:06
Додано: Вів 08 кві, 2025 08:38
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
На ринку золото трохи просіло. Це корекція чи поворот тренду. А в групі повна тиша....
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