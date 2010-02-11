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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:46

Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:14

Не, я не попсую…
Ну , а кому что надо, то каждому свое
Freza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:35

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:39

Это к гадалкам…
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 12:37

  ihorsic написав:Так що буде просадка? Чи брати золото завжди коли є вільні гроші?

Для Вас без разницы - Вы его все равно никак не покупаете ни по каким ценам. Только вопросы задаете, на которые и сто мудрецов не ответят. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:59

Re: Ідеї: портфель

Ціни на золото встановили історичний рекорд та вперше перевищили $3000 

За даними ф'ючерсної біржі Comex, ціна ф'ючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію.

Як пише Forbes, інвестори розглядають золото як засіб хеджування від політичних ризиків та інфляції.
Ціна на золото встановила рекорд в ніч на 14 березня, досягнувши позначки в $3005 за унцію. Пізніше ціна відкотилася до $2996.

Інвесторів турбує агресивна торговельна політика президента США Дональда Трампа та її вплив на глобальну економіку, що, своєю чергою, продовжує підтримувати попит на безпечні активи.

https://biz.censor.net/n3541110
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:21

  jabba написав:Чукча2 ну зачем нам 3 уже в феврале? В мае - в самый раз. Или вы пипсуете на маржинальной торговле с золотом?

ни нашим ни вашим, 3000 в марте.

теперь ждём 4500 к лету? :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 11:40

smdtranz
Если к лету 4500 то к зиме 2500. Нам такой футбол не нужен.(с) 3500 в этом году и будет с вас.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 11:06

  jabba написав:И кстати - вышел из серебра в золото. Премия по серебру была неприлично огромная к бирже. А поведение серебра к золоту перестало нравиться - как бы 100 и выше голд/сильвер рейт не пошел. Вот там имеет смысл вернуться в серебро.


Таки да. Голд/сильвер почти 99 :shock:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:38

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

На ринку золото трохи просіло. Це корекція чи поворот тренду. А в групі повна тиша....
ihorsic
 
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