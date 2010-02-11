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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:21

ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 20:44

  jabba написав:ihorsic Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили? :mrgreen:

Не сси жаба я вже три рази купував
ihorsic
 
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