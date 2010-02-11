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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 кві, 2025 20:44
jabba написав:ihorsic
Вам наверное не только точки входа-выхода надо написать а и денег дать, чтобы вы точно наконец-то купили?
Не сси жаба я вже три рази купував
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Додано: Сер 09 кві, 2025 10:04
jabba написав:ihorsic
ЯЫ с Вами свиней не пас, если Вы запамятовали.
Я знаю що ТИ свинопас одинак....
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ihorsic
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