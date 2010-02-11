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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 кві, 2025 00:05
Різаний папір, чи металеві чушки? Ось в чому питання...
Хоча, не так. 10% в чушках, чи 50%?
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xsh
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Додано: Вів 22 кві, 2025 09:14
xsh Сейчас оптимально 120% и более в чушках.
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jabba
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Ірина_
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