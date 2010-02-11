RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2275227622772278
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:32

  jabba написав:
  jabba написав:SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Цели прежние.

Повторная благодарность, что поделились!
SAndriy1
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 17.01.15
Подякував: 408 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
2
1
