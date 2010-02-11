|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:51
jabba написав:
А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?
Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?
tumos
- Повідомлень: 2084
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
