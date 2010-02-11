Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30

tumos написав: jabba написав: А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо? А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?

Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ? Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?

А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.