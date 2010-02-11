RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2277227822792280
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:51

  jabba написав:А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?

Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?
tumos
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30

  tumos написав:
  jabba написав:А что вы имеете ввиду под мультипликатором? Плечо?

Существует ли норма обязательного резервирования физического золота при работе банков с бумажным ?

А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.
И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:51

  jabba написав:А вам зачем это? Банк по другим нормамативам не может иметь такого размера открытые позиции в золоте, чтобы рост даже в несколько раз угрожал бы стабильности банка. А если позиция закрытая - так купят резанные бруски за настоящее золото и выдадут полоумному клиенту, который решит настоящее золото променять на дурацкие чушки. Это во первых.
И во вторых - зачем вам вообще резанные бруски, если у вас будет настоящее бумажное золото? В пятницу в стране настоящее было дороже резанных чушек. И так и должно быть - ведь чтобы сделать резанные чушки настоящим бумажным золотом - надо комиссию платить. Чушки чтоб продать и выйти в деньги - проверки нужны, взвешивания, аппаратура, эксперты и прочий гемор. Настоящее же бумажное золото не требует этих танцев с бубном.

Значит количество бумажного золота превышает размер физического непонятно в сколько раз. А подкрепляется бумажное золото NFT-картинкой бруска. Шучу.
tumos
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:51

tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 15:49

  jabba написав:tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.


Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?
tumos
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:27

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

ценность металлического золота подкреплена фундаментальными вещами — а именно неискоренимой тягой хомо сапиенсов к блестяшкам и всяким ярким цацкам.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 646
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:41

  tumos написав:
  jabba написав:tumos Конечно же нет. Бумажного настоящего золота в мире мизер по сравнению с запасами резанных брусков и кругляшков и гнутых бранзулеток. Любой хозяин бранзулеток и резанных брусков мечтает, чтобы его золото было настоящим бумажным да еще в приличном банке в приличной стране. Но могут это не только лишь все.


Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?

Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.
Но не подпадает под страхование вкладов. И не только у нас - в США например тоже не подпадает.
Ну так резаные бруски тоже несут риски - кражи например, даже из банковской ячейки.
А самое удобное для краткосрочной или среднесрочной спекуляции - фьючерсы а еще лучше CFD или прочее безпоставочное. Вариант ЕTF примерно туда же но шо там с рисками ємитента - не скажу.
Но здесь и сейчас все это уже или недоступно или нелегально. То ли дело раньше - хочешь счет в банке, хочешь торговля онлайн в Укргазбанке. Так что обсуждать преимущества настоящего золота над резанными брусками большинству теперь остается только теоретически.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2277227822792280
