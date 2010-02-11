Додано: Сер 10 вер, 2025 11:41

Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:

- фьючерсы на золото;

- паи в ETF;

- металлический счет в банке



Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.Но не подпадает под страхование вкладов. И не только у нас - в США например тоже не подпадает.Ну так резаные бруски тоже несут риски - кражи например, даже из банковской ячейки.А самое удобное для краткосрочной или среднесрочной спекуляции - фьючерсы а еще лучше CFD или прочее безпоставочное. Вариант ЕTF примерно туда же но шо там с рисками ємитента - не скажу.Но здесь и сейчас все это уже или недоступно или нелегально. То ли дело раньше - хочешь счет в банке, хочешь торговля онлайн в Укргазбанке. Так что обсуждать преимущества настоящего золота над резанными брусками большинству теперь остается только теоретически.