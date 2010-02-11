RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:59

  Freza написав:Купят, было бы за шо)

У кого и было за шо - те уже не купят, потому что давно купили и им уже незашо. Остались или те кто и не собирается купить или те у кого изначально незашо. По крайней мере на этой ветке. Понятно что в мире уйма народа с мешками денег кто о золоте никогда вообще не задумывался - но они не тут.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:57

  jabba написав:
  hxbbgaf написав:Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?

Счет идет на недели?(с) :mrgreen:
Если что - посмотрите на соотношение золота к платине в прошлом году. Примерно то же самое. И вспомните как переводится с испанского платина - серебришко. Что предполагает соответственную цену во времена завовевания Америки - меньше цены серебра.

Не знаю за тижні, али стримуємо їх тільки ми.
Ну, так а скільки добувається платини і скільки срібла чи золота?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22723
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
