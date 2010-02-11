|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:59
Freza написав:
Купят, было бы за шо)
У кого и было за шо - те уже не купят, потому что давно купили и им уже незашо. Остались или те кто и не собирается купить или те у кого изначально незашо. По крайней мере на этой ветке. Понятно что в мире уйма народа с мешками денег кто о золоте никогда вообще не задумывался - но они не тут.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4949
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:57
jabba написав: hxbbgaf написав:
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
Счет идет на недели?(с)
Если что - посмотрите на соотношение золота к платине в прошлом году. Примерно то же самое. И вспомните как переводится с испанского платина - серебришко. Что предполагает соответственную цену во времена завовевания Америки - меньше цены серебра.
Не знаю за тижні, али стримуємо їх тільки ми.
Ну, так а скільки добувається платини і скільки срібла чи золота?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22738
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:37
hxbbgaf Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4949
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 00:08
10.10ююю Уже скоро серебро выше 50 и золото 4500-4800,потом 8000 и так далее счет идет на недели, перед началом старта
-
vodsi339
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 01:13
Це в жаби закінчилися гроші. А я завтра поїду і куплю пару унцюшек золота собі в колекцію. Школа мені бідних жаб
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1445
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:50
jabba написав:hxbbgaf
Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1099
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:54
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4285
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 17:16
Victor8 написав: jabba написав:hxbbgaf
Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
Вопросы себестоимости тут обсуждали лет 12 назад и вроде вопрос был закрыт - не может цена добычи 3% влиять на цену уже выкопанных сто лет назад 97%.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4949
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|120394
|
|
|1
|7472
|
|
|20
|12616
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|