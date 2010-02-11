RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:59

  Freza написав:Купят, было бы за шо)

У кого и было за шо - те уже не купят, потому что давно купили и им уже незашо. Остались или те кто и не собирается купить или те у кого изначально незашо. По крайней мере на этой ветке. Понятно что в мире уйма народа с мешками денег кто о золоте никогда вообще не задумывался - но они не тут.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:57

  jabba написав:
  hxbbgaf написав:Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?

Счет идет на недели?(с) :mrgreen:
Если что - посмотрите на соотношение золота к платине в прошлом году. Примерно то же самое. И вспомните как переводится с испанского платина - серебришко. Что предполагает соответственную цену во времена завовевания Америки - меньше цены серебра.

Не знаю за тижні, али стримуємо їх тільки ми.
Ну, так а скільки добувається платини і скільки срібла чи золота?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22738
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:37

hxbbgaf Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.

Цифры добычи в свободном доступе.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 00:08

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

10.10ююю Уже скоро серебро выше 50 и золото 4500-4800,потом 8000 и так далее счет идет на недели, перед началом старта
vodsi339
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 01:13

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Це в жаби закінчилися гроші. А я завтра поїду і куплю пару унцюшек золота собі в колекцію. Школа мені бідних жаб
ihorsic
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 10:26

  ihorsic написав:Це в жаби закінчилися гроші. А я завтра поїду і куплю пару унцюшек золота собі в колекцію. Школа мені бідних жаб


Интересно кто-то поверит в эти фантазии? :roll: При 2200, 2600, 3000, 3300 человек не покупал,все ждал коррекции и радовался как ребенок 4 с хвостиком % по облигациям а теперь выше 3700 пойдет и купит, даже не спросив в стопитсотый раз как обычно - покупать или еще подождать? :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:50

  jabba написав:hxbbgaf Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.

Цифры добычи в свободном доступе.

А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:54

причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 17:16

  Victor8 написав:
  jabba написав:hxbbgaf Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.

Цифры добычи в свободном доступе.

А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?

Вопросы себестоимости тут обсуждали лет 12 назад и вроде вопрос был закрыт - не может цена добычи 3% влиять на цену уже выкопанных сто лет назад 97%.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
  #
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
Модератори: Ірина_, Модератор

