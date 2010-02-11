|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:59
Freza написав:
Купят, было бы за шо)
У кого и было за шо - те уже не купят, потому что давно купили и им уже незашо. Остались или те кто и не собирается купить или те у кого изначально незашо. По крайней мере на этой ветке. Понятно что в мире уйма народа с мешками денег кто о золоте никогда вообще не задумывался - но они не тут.
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:57
jabba написав: hxbbgaf написав:
Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
Счет идет на недели?(с)
Если что - посмотрите на соотношение золота к платине в прошлом году. Примерно то же самое. И вспомните как переводится с испанского платина - серебришко. Что предполагает соответственную цену во времена завовевания Америки - меньше цены серебра.
Не знаю за тижні, али стримуємо їх тільки ми.
Ну, так а скільки добувається платини і скільки срібла чи золота?
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:37
hxbbgaf Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
Додано: Нед 21 вер, 2025 00:08
10.10ююю Уже скоро серебро выше 50 и золото 4500-4800,потом 8000 и так далее счет идет на недели, перед началом старта
Додано: Нед 21 вер, 2025 01:13
Це в жаби закінчилися гроші. А я завтра поїду і куплю пару унцюшек золота собі в колекцію. Школа мені бідних жаб
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:50
jabba написав:hxbbgaf
Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
1
2
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:54
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
Додано: Пон 22 вер, 2025 17:16
Victor8 написав: jabba написав:hxbbgaf
Завязывайте смотреть единый марафон. Это вам не валютная ветка.
Цифры добычи в свободном доступе.
А что с себестоимостью добычи золота в 2025 году?
Разве там есть такой сильный рост?
Вопросы себестоимости тут обсуждали лет 12 назад и вроде вопрос был закрыт - не может цена добычи 3% влиять на цену уже выкопанных сто лет назад 97%.
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:43
fox767676 написав:
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
Не тільки захід, всі друкують.
1
