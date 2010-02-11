|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 вер, 2025 21:49
jabba написав: hxbbgaf написав:
Ну, якщо їхні національні валюти не зміцнюються к долару, який друкують, то їх теж друкують, логічно?
Какое влияние на мировые цены золота имеет печать турецкой лиры, малавийской квачи или венесуельского боливара?
Ну, якщо його мало надрукують, він зміцниться до долара.
hxbbgaf
Повідомлень: 22750
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 23:07
Що з золотом?
vitalikrudnyk1
Повідомлень: 1
З нами з: 24.09.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 09:27
hxbbgaf написав: jabba написав: hxbbgaf написав:
Ну, якщо їхні національні валюти не зміцнюються к долару, який друкують, то їх теж друкують, логічно?
Какое влияние на мировые цены золота имеет печать турецкой лиры, малавийской квачи или венесуельского боливара?
Ну, якщо його мало надрукують, він зміцниться до долара.
Кто ясно мыслит - тот ясно выражается. Но это не про вас.
Еще раз повторю вопрос - как изменится мировая цена золота от неконтролируемой печати боливара или квачи?
jabba
Повідомлень: 4957
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 09:30
vitalikrudnyk1 написав:
Що з золотом?
С золотом хорошо. Это без золота плохо.
Цели на этой ветке ведущими аналитиками озвучены еще в апреле, баки заправлены, ремни пристегнуты.
jabba
Повідомлень: 4957
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 376 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:23
vitalikrudnyk1 написав:
Що з золотом?
(USD/t oz.)
3,773.20
5.10+0.14%
Цитируя из фильма "В бой идут одни старики":
- все нормально, падаю!
(в сравнении с растущим золотом)
Миша-клиент
Повідомлень: 851
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 101 раз.
