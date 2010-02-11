RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:25

  vodsi339 написав:золото вы не найдете,а если найдете цена будет...покупать не поздно,это новый биток до 2031.

Ну насчет не найдете - это перебор. Да и Х10 на нем не сделаешь. Тут хоть бы Х2,5 от текущих увидеть.
Но про "новый биток" - это пять балов, это в меморис. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:28

  Freza написав:Не, рано)
Нашел местяк интересный
Покупают
999 по 5350 гр
900 по 4650 гр. лучше чем с Вилкой мудохаться или с телеграмм каналами

На заборе тоже написано слово из трех букв а на самом деле там воинская часть. :mrgreen: Ну как можно быть до сих пор такому наивному чтобы верить заманухам с ломбардов? :roll:
Или то цена на слитки по 1 гр в люксе и на царские червонцы? На граммовки в самый раз цена. А на червонцы это и мало.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:56

Бог его знает, контора вроде серьезная

5 350 грн/грамм
Слитки золота (999°)
4 650 грн/грам
Золото 900° проба
4 400 грн/грамм
Золото 850° проба
3 850 грн/грамм
Золото 750° проба
3 000 грн/грамм
Золото 583° / 585° проба
Цены на золото в Киеве обновлены: 25.09.2025
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:11

Вроде. :mrgreen: Єто цені в залог для заемщиков 1 категории - срок работі с конторой более 5 лет, ни одной просррочки.
Вы прийдете, получите по своей 5 категории цену процентов на 15 меньше.
"Нашел" - это "был и сдавал по таким ценам" а не нашел "фонарь" в интернете.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:14

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Ладно, джаба, вам как сотруднику (хозяину) ломбарда- видней, чем простому Васе.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:25

И это не ломбард…
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:33

Freza Какая разница ? Все равно фонарь.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:19

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.

лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.

причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:47

smdtranz У нас 120 скорее продают литые и с поврежденной упаковкой. Ну может 120,5 смотря как биржа колеблется. Но точно так не берут.
И все что выше - это или эмиссия или в отличном состоянии упаковка. Там совсем другие ценники. Емиссия обычно +4,5 бакса к бирже продажа.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 15:54

jabba

на опте и если серьезно работать, то маржа там минимальная. биржа по дню так ходит что то что утром дешево то вечером уже дорого. правда, сейчас чаще наоборот
1
