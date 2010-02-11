Ну насчет не найдете - это перебор. Да и Х10 на нем не сделаешь. Тут хоть бы Х2,5 от текущих увидеть.
Но про "новый биток" - это пять балов, это в меморис.
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:25
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:28
На заборе тоже написано слово из трех букв а на самом деле там воинская часть. Ну как можно быть до сих пор такому наивному чтобы верить заманухам с ломбардов?
Или то цена на слитки по 1 гр в люксе и на царские червонцы? На граммовки в самый раз цена. А на червонцы это и мало.
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:56
Бог его знает, контора вроде серьезная
5 350 грн/грамм
Слитки золота (999°)
4 650 грн/грам
Золото 900° проба
4 400 грн/грамм
Золото 850° проба
3 850 грн/грамм
Золото 750° проба
3 000 грн/грамм
Золото 583° / 585° проба
Цены на золото в Киеве обновлены: 25.09.2025
Додано: Чет 25 вер, 2025 14:11
Вроде. Єто цені в залог для заемщиков 1 категории - срок работі с конторой более 5 лет, ни одной просррочки.
Вы прийдете, получите по своей 5 категории цену процентов на 15 меньше.
"Нашел" - это "был и сдавал по таким ценам" а не нашел "фонарь" в интернете.
Додано: Чет 25 вер, 2025 14:14
Ладно, джаба, вам как сотруднику (хозяину) ломбарда- видней, чем простому Васе.
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:19
масло сегодня берут по 120 баксов, все что выше это или штамп мелкий или какой-то лох
реально без мороки литье или без упаковки или какой-то другой металл 999 по 119.5-120 реально отдать.
лом любой пробы -1% переработка если с улицы. может с кого 1.5-2% снимут. но порядок цен таков.
причем конторы, торгующие слитками, с улицы на тот же штамп заряжают 115-117 на приемку. надо не забывать торговаться
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:47
smdtranz У нас 120 скорее продают литые и с поврежденной упаковкой. Ну может 120,5 смотря как биржа колеблется. Но точно так не берут.
И все что выше - это или эмиссия или в отличном состоянии упаковка. Там совсем другие ценники. Емиссия обычно +4,5 бакса к бирже продажа.
Додано: Чет 25 вер, 2025 15:54
jabba
на опте и если серьезно работать, то маржа там минимальная. биржа по дню так ходит что то что утром дешево то вечером уже дорого. правда, сейчас чаще наоборот
