Гарячі новини про дорогоцінні метали
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 жов, 2025 10:41
Richi написав: jabba написав:
Везде черный эмиссионный контрабандный аргор дороже емиссионного контрабандного оранжевого эмиссионного валкамби уже наверное почти год. Поставщики то у всех одни и те же.
А в чём разница? Почему разная стоимость?
В Америке 100 баксов потертая до дыр с оторванным углом стоит все те же 100 баксов что и синяя неперегнутая. А у нас с оторванным углом стоит дешевле и намного а синяя непергнутая дороже белой неперегнутой .
Так и с золотом - старье с поломанной упаковкой стоит как и должно стоить - около биржи. И его несет народ сдавать. А эмиссия подряд номера завозится нелегально контрабандой и все участники хотят прилепить свой % - и производитель, и кто завозит с риском в страну. Если бы банки могли завозить легально - премия была бы поменьше. И еще учтите что стограммовка ни в какой финмон уже не вмещается - еще плата не участие в финансировании терроризма и производства оружия массового поражения.
Ну а почему эмиссионный черный Аргор дороже эмиссонного оранжевого Валкамби - так наверное у поставщиков разные цены. А почему у них так - то неизвестно. Может в закупке для поставщиков дороже может каналы завоза разные с разными расходами.
jabba
Повідомлень: 4979
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:43
5000 за унцию уже скоро,потом 8000...
также я давал прогноз,золото 4000 и серебро 50 до 7-10 октября,при цене 3600,5000 будет тоже быстро,очень быстро,реактивно быстро
vodsi339
Повідомлень: 4
З нами з: 10.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 11:12
Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры…
Freza
Повідомлень: 2254
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 12:25
Freza написав:
Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры…
Да помним как у вас камнем вниз сыпались, два раза только в сентябре.
Что на ваш взгляд может помешать дальнейшему росту? Госдолг за финансовый год добавил 2 триллиона и запланировано большим красивым законом еще добавить кажется 5 за несколько лет. Обслуживание долга уже больше чем расходы на Пентагон. Ни одна из американских партий за уменьшение госдолга даже не заикается - что демократическая партия Трампа что социалистическая партия Барака Хусейновича - обе готовы наперегонки увеличивать госдолг. Доу и Сипи в стратосфере. Никто от ползучего обесценивания доллара не пострадает в США - народ деньги там не держат в чемоданах нала а в акциях, тем кто в кредитах - тем облегчение. Остальные страны тоже печатать будут наперегонки так что даже и валютных потрясений никаких не будет.
За сто лет с 20,7 за унцию добрались до почти 3900 - и ничего страшнгого. Де 3900 там и 5К а потом потихоньку и 10 К.
jabba
Повідомлень: 4979
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:17
Та все понятно, только как то быстро, где коррекция…
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
Freza
Повідомлень: 2254
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 13:39
Долги Америки тут слабый фактор, на них уже всем давно плевать;)
Как и на шотдауны и прочее.
Интересно сколько в этот раз длина, последний рекорд 35 дней вроде, в 2018.
Золото продемонстрировало впечатляющий рост в этом году, в основном благодаря возобновлению спроса на биржевые инвестиционные фонды (ETF) наряду со стабильными покупками центральных банков. По мнению Deutsche Bank, эти два фактора стали "агрессивными" покупателями на рынке, формируя динамику цен помимо традиционных драйверов.
Приток средств в ETF сделал этот год одним из трех самых сильных по накоплению с момента запуска этих продуктов. Активы под управлением (AUM) сейчас на 70% выше уровня 2020 года в долларовом выражении, и их влияние на цены более выражено, чем в предыдущих циклах.
По словам аналитика Deutsche Bank Майкла Сюэ, спрос на ETF оказывает "на 50% более сильное влияние на цены на золото" в этом году по сравнению с периодом, когда инвесторы сокращали свои позиции с 2021 по 2024 год.
Центральные банки, между тем, продолжают ежегодно добавлять 400-500 тонн золота, тенденция, которую банк описывает как в значительной степени нечувствительную к цене. Этот официальный спрос вырос с 2021 года, даже при повышенных реальных ценах.
Сочетание безразличных к цене покупок центральных банков и возобновленных притоков в ETF помогает объяснить, почему золото превзошло ожидания, основанные на моделях.
В противоположность этому, спрос на ювелирные изделия сохраняет свою историческую эластичность по цене и имеет тенденцию сокращаться при росте цен.
Сюэ отмечает, что увеличение потребления ювелирных изделий более вероятно, когда золото дешевле, что означает, что снижение в этом сегменте не обязательно является медвежьим сигналом для рынка. Спрос на слитки и монеты также обычно нечувствителен к цене, хотя в отдельные годы могут наблюдаться колебания.
Со стороны предложения переработанное золото обычно действует как тормоз для движения цен, поскольку более высокие цены стимулируют увеличение предложения лома. Однако в 2025 году объемы переработки оказались ниже ожиданий.
Годовое предложение переработанного золота за первое полугодие в размере 1 392 тонн было ниже линии тренда регрессии, что указывает на более слабый сдерживающий эффект на рост золота.
Статистический анализ усложняет картину. Анализ причинности по Грейнджеру, проведенный Deutsche Bank, показал, что "изменения цен на золото вызывают потоки ETF, а не наоборот".
При расширении до более широких финансовых условий результаты показали, что доходность казначейских облигаций, а не доллар США, является ключевой переменной, влияющей на золото.
"Довольно странно, но тест также показывает, что доллар США и цены на золото оба по Грейнджеру вызывают изменения в доходности казначейских облигаций", — добавил Сюэ.
Аналитик предупреждает, что сильная зависимость от потоков ETF создает риски снижения, если эти притоки остановятся или развернутся.
Исторически инвесторы добавляли золото, когда доходность падала, что делает политику Федеральной резервной системы ключевой для перспектив.
Freza
Повідомлень: 2254
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:26
Freza Анализ причинности по Грейнджеру, проведенный Deutsche Bank, показал, что "изменения цен на золото вызывают потоки ETF, а не наоборот".
Аналитик предупреждает, что сильная зависимость от потоков ETF создает риски снижения, если эти притоки остановятся или развернутся.
Набор взаимоисключающих тезисов. Ежу поняятно (а не то что Дойче банку) что приток денег в фонды возникает вторично потому что золото растет. Но с какого то бодуна они должны развернуться и вызвать снижение золота.
jabba
Повідомлень: 4979
З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
