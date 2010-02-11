Додано: Суб 04 жов, 2025 13:39

Долги Америки тут слабый фактор, на них уже всем давно плевать;)



Как и на шотдауны и прочее.

Интересно сколько в этот раз длина, последний рекорд 35 дней вроде, в 2018.



Золото продемонстрировало впечатляющий рост в этом году, в основном благодаря возобновлению спроса на биржевые инвестиционные фонды (ETF) наряду со стабильными покупками центральных банков. По мнению Deutsche Bank, эти два фактора стали "агрессивными" покупателями на рынке, формируя динамику цен помимо традиционных драйверов.



Приток средств в ETF сделал этот год одним из трех самых сильных по накоплению с момента запуска этих продуктов. Активы под управлением (AUM) сейчас на 70% выше уровня 2020 года в долларовом выражении, и их влияние на цены более выражено, чем в предыдущих циклах.



По словам аналитика Deutsche Bank Майкла Сюэ, спрос на ETF оказывает "на 50% более сильное влияние на цены на золото" в этом году по сравнению с периодом, когда инвесторы сокращали свои позиции с 2021 по 2024 год.



Центральные банки, между тем, продолжают ежегодно добавлять 400-500 тонн золота, тенденция, которую банк описывает как в значительной степени нечувствительную к цене. Этот официальный спрос вырос с 2021 года, даже при повышенных реальных ценах.



Сочетание безразличных к цене покупок центральных банков и возобновленных притоков в ETF помогает объяснить, почему золото превзошло ожидания, основанные на моделях.



В противоположность этому, спрос на ювелирные изделия сохраняет свою историческую эластичность по цене и имеет тенденцию сокращаться при росте цен.



Сюэ отмечает, что увеличение потребления ювелирных изделий более вероятно, когда золото дешевле, что означает, что снижение в этом сегменте не обязательно является медвежьим сигналом для рынка. Спрос на слитки и монеты также обычно нечувствителен к цене, хотя в отдельные годы могут наблюдаться колебания.



Со стороны предложения переработанное золото обычно действует как тормоз для движения цен, поскольку более высокие цены стимулируют увеличение предложения лома. Однако в 2025 году объемы переработки оказались ниже ожиданий.



Годовое предложение переработанного золота за первое полугодие в размере 1 392 тонн было ниже линии тренда регрессии, что указывает на более слабый сдерживающий эффект на рост золота.



Статистический анализ усложняет картину. Анализ причинности по Грейнджеру, проведенный Deutsche Bank, показал, что "изменения цен на золото вызывают потоки ETF, а не наоборот".



При расширении до более широких финансовых условий результаты показали, что доходность казначейских облигаций, а не доллар США, является ключевой переменной, влияющей на золото.



"Довольно странно, но тест также показывает, что доллар США и цены на золото оба по Грейнджеру вызывают изменения в доходности казначейских облигаций", — добавил Сюэ.



Аналитик предупреждает, что сильная зависимость от потоков ETF создает риски снижения, если эти притоки остановятся или развернутся.



Исторически инвесторы добавляли золото, когда доходность падала, что делает политику Федеральной резервной системы ключевой для перспектив.