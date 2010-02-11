RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:51

hxbbgaf Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:11

  jabba написав:hxbbgaf Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.

Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 09:49

  hxbbgaf написав:Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.

Когда было 1080 в НБУ и уполномоченных банках архистратиги были дешевле биржи процентов на 5 за счет конской разницы в официальном и наличном курсах доллара. И только те у кого вообще не было денег не покупали во время этого аукциона невиданной щедрости. А вы тут флудите судя по всему абсолютно бескорыстно, т.е. даром и никакой материальной пользы от советов в этой ветке не получили ни тогда ни сейчас.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:14

jabba
насчёт направление, так это не открытие. но вот со срокми явная промашка. наткнулся на соседней ветке -
Додано: Пон 09 кві, 2018 01:59
art_kushnir_mcc Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:39

swan forever Ну вам прям прогнозы надо с точностью до миллиметра? :( Мало что при 1550 и 40 я предсказывал длительное и глубокое падение а в апреле прошлого года при ниже 2400 и 28 призывал покупать с целями 3000 и 50. А потом повысил цели до 3500 в конце прошлого года и 5000? Кто внимал мудрости и купил в апреле прошлого года - сделал +65%. Пока в паралельных мирах рубятся за 15% по депозитам в гривне минус налог плюс финмониторинг. :?
И такая благодарность - вместо объявить Великим Гуру, с которым советуются Голдманы и Джи Пи Морганы - придираетесь к мелочам. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:59

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Эхх, не увидели 4к (
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:01

Freza Вы опаздываете на поезд? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:13

Чуток не хватило просто и тут такие скорости прогнозировались…
Джаба, вы же взрослый человек и сами прекрасно понимаете, что прогнозировать в наше время, это как смотреть астрологов на ютубчике… пустая трата времени
Завтра Дони что то вычудит, или кто то другой и все прогнозы в мусорник…
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:22

Freza Ну я своим прогнозам следовал сам - и пока доволен. Практически х2 без пары % с февраля прошлого года.
Кто следовал им после озвучивания здесь в апреле прошлого года - тоже уверенные 65% должны были заработать. Номер карты/кошелек USDT для благодарности если что - в ЛС. :mrgreen:
