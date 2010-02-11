|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:51
hxbbgaf Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4985
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:11
jabba написав:hxbbgaf
Американцы практически в фонде как раз пенсии и получают - пенсионные фонды как раз туда и вкладываются. Как и сбережения на старость у кого они есть.
Ну а станки шумят круглосуточно чтобы работникам выплачивать зарплаты вдвое больше чем на аналогичных работах в Европе. И от нереальных зарплат деньги уже идут в фонду - или прямо или опосредованно.
Ну а по поводу упреков шо вместо 1600 ждали 850 и не купили по 1080 - это уже придираетесь. Главное направление было предсказано правильно.
Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22767
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:49
hxbbgaf написав:
Ну, від держави в доларах отримують і зарплати в доларах і вони майже не зросли. Тому це бульбашка, і ніякі вкладання її вже не врятують і вкладають явно не зарплати, якби вкладали зарплати, фонда була б разів у 10 дешевше.
Та ні, коли було 1080, тут всі експерти наперебій кричали, що золото - то кака і взагалі, його в Польщі цілий потяг знайшли.
Когда было 1080 в НБУ и уполномоченных банках архистратиги были дешевле биржи процентов на 5 за счет конской разницы в официальном и наличном курсах доллара. И только те у кого вообще не было денег не покупали во время этого аукциона невиданной щедрости. А вы тут флудите судя по всему абсолютно бескорыстно, т.е. даром и никакой материальной пользы от советов в этой ветке не получили ни тогда ни сейчас.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4985
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:14
jabba
насчёт направление, так это не открытие. но вот со срокми явная промашка. наткнулся на соседней ветке -
Додано: Пон 09 кві, 2018 01:59
art_kushnir_mcc Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:59
Эхх, не увидели 4к (
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2256
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 11:13
Чуток не хватило просто и тут такие скорости прогнозировались…
Джаба, вы же взрослый человек и сами прекрасно понимаете, что прогнозировать в наше время, это как смотреть астрологов на ютубчике… пустая трата времени
Завтра Дони что то вычудит, или кто то другой и все прогнозы в мусорник…
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2256
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 11:22
Freza
Ну я своим прогнозам следовал сам - и пока доволен. Практически х2 без пары % с февраля прошлого года.
Кто следовал им после озвучивания здесь в апреле прошлого года - тоже уверенные 65% должны были заработать. Номер карты/кошелек USDT для благодарности если что - в ЛС.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4985
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|121118
|
|
|1
|7616
|
|
|20
|13006
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|