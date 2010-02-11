|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19
А яка тоді зараз "справедлива ціна" на "різані бруски", про яку тут стільки років торочили? Якщо 7 років тому вона була "750-950"?
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:34
hxbbgaf Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей.
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:42
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Умные люди доходность в баксиках считают, а не в тугриках…
Додано: Вів 07 жов, 2025 12:58
Гарячі новини про дорогоцінні метали
hxbbgaf
Золото признано после Базель 3 настоящими деньгами.
Пока банки и фонды будут активно покупать -цена будет расти.
Додано: Вів 07 жов, 2025 13:05
Ну, йти вперед і не обертатись - це теж неправильно, щось може і ззаду прилетіти. Для того і вчать історію, щоб не повторювати помилки. А ви, здається, ще десь на початку року тут писали, що 3500 - наше все, а 4500 нам не треба, бо потім буде 2500? Ваші слова?
І ще, от ви ж в Україні? Як ніхто не хоче воювати, хто буде захищати ваші богатства? Прийде ворог і все одно все забере. І навіть як є право на виїзд, вивезти ж можна тільки еквівалент 10 тис. баксів? А ввезти в країни ЄС? По-моєму, десь чув, є такий закон, що ввозити взагалі можна золота тільки на 1000 ойро?
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:19
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
3989 Я свидетель
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:23
Да хватит собачится, лучше подскажите у кого этот метал можно приобрести кроме кита что б не топить за ним на Киев
Додано: Сер 08 жов, 2025 01:36
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Хотел бы задать вам комплексный вопрос и попрошу отнестись с пониманием, не высмеивать, а ответить, если возможно, правдиво.
Если есть желание купить слиток золота - какой идеальный слиток в плане веса считается, который легче всего покупается, продается и выгоднее всего приобретать? (не привязываясь к сумме).
Все пишут, что в банке бессмысленно это делать, но как это делать безопасно человеку-новичку, чтобы не быть лохом, чтобы не развели, учитывая вот это бесконечное количество всего этого обмана, который крутится вокруг темы покупки золота.
Я прочитал и на вашем форуме, и на других, что покупать слитки стоит вот в таком, более-менее безопасном формате - в официальных валютно-обменных фирмах.
На этом форуме запрещено называть эти валютно-обменные фирмы, и если запрещено, то как их выбирать, по каким принципам?
Потому что в них тоже не знаешь, какие у них там лицензии.
И если уже найти и определиться, то опять же - как покупать это золото?
Следует ли его на месте каким-то образом проверять?
Я понимаю, что это всё вопросы новичка, но очень страшно в такое время, как сейчас, когда и так каждая копейка на счету, оказаться обманутым. Поэтому прошу помочь: какие меры безопасности следует предпринять, чтобы не быть обманутым и обворованным? Спасибо за ваши ответы, если будут, очень жду
