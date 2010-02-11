Додано: Сер 08 жов, 2025 01:36

Хотел бы задать вам комплексный вопрос и попрошу отнестись с пониманием, не высмеивать, а ответить, если возможно, правдиво.

Если есть желание купить слиток золота - какой идеальный слиток в плане веса считается, который легче всего покупается, продается и выгоднее всего приобретать? (не привязываясь к сумме).

Все пишут, что в банке бессмысленно это делать, но как это делать безопасно человеку-новичку, чтобы не быть лохом, чтобы не развели, учитывая вот это бесконечное количество всего этого обмана, который крутится вокруг темы покупки золота.

Я прочитал и на вашем форуме, и на других, что покупать слитки стоит вот в таком, более-менее безопасном формате - в официальных валютно-обменных фирмах.

На этом форуме запрещено называть эти валютно-обменные фирмы, и если запрещено, то как их выбирать, по каким принципам?

Потому что в них тоже не знаешь, какие у них там лицензии.

И если уже найти и определиться, то опять же - как покупать это золото?

Следует ли его на месте каким-то образом проверять?

Я понимаю, что это всё вопросы новичка, но очень страшно в такое время, как сейчас, когда и так каждая копейка на счету, оказаться обманутым. Поэтому прошу помочь: какие меры безопасности следует предпринять, чтобы не быть обманутым и обворованным? Спасибо за ваши ответы, если будут, очень жду