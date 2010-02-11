Ну что, Чукча увидел наконец то 4К? Теперь полетим камнем. Камнем вверх, причем брошенным уже с третьей космической скоростью.
На подходе к 5К наверное имеет смысл фиксануться, в надежде откупиться подешовке - по 4,5.
По серебру - этому "бешеному золоту для бедных" - я бы сейчас не брал и не продавал бы. Смотрим на голд/сильвер рейт. Если у кого уже есть и увидим рейт 70 - однозначно серебро продать и переложиться в золото. Если рейт 100 и выше (лучше 110)- имеет смысл переложиться с золота в этот токсичный тяжелый метал при условии что будет где взять близко к бирже и в "хорошей поставке". Сектантов - свидетелей из секты "рейтпа40" а тем более самых оголтелых из секты "рейтпа16" - отправляем этажом выше, в отдел фантастики.