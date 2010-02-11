RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:32

Ну что, Чукча увидел наконец то 4К? Теперь полетим камнем. Камнем вверх, причем брошенным уже с третьей космической скоростью.
На подходе к 5К наверное имеет смысл фиксануться, в надежде откупиться подешовке - по 4,5. :roll:
По серебру - этому "бешеному золоту для бедных" - я бы сейчас не брал и не продавал бы. Смотрим на голд/сильвер рейт. Если у кого уже есть и увидим рейт 70 - однозначно серебро продать и переложиться в золото. Если рейт 100 и выше (лучше 110)- имеет смысл переложиться с золота в этот токсичный тяжелый метал при условии что будет где взять близко к бирже и в "хорошей поставке". Сектантов - свидетелей из секты "рейтпа40" а тем более самых оголтелых из секты "рейтпа16" - отправляем этажом выше, в отдел фантастики.
Востаннє редагувалось jabba в Сер 08 жов, 2025 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:42

Да, нормасик…
На ютубчиках сказали, что 4500 мощная стена
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:47

  Freza написав:Да, нормасик…
На ютубчиках сказали, что 4500 мощная стена

Вы еще газету "Правда" почитайте, а лучше "Сельский час". :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:16

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

где теперь золото нбу https://youtu.be/YAiuELpgtuE
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:35

  Freza написав:Да, нормасик…
На ютубчиках сказали, что 4500 мощная стена

И кто же эту стену установил вверху? Когда цена идёт в низ и упирается в уровень слома предыдущего тренда - это понятно, т.е. есть участники рынка, которые покупали выше этого уровня и продавать не захотят ниже. А когда цена преодолела верхний максимум, то ее уже ничего не сдерживает.
Посмотрите график любой компании. Как только цена преодолевает верхний максимум - ракета вверх.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:51

Richi Теоретически по техническому анализу какие-то уровни сопротивления вычисляют методами технического анализа - всякие там фибоначи и прочая околонаучная хиромантия. Тут у Чукчи возможно расчет на то что 4500 осторожно прогнозировали недавно банки. Но то такое - 4000 вообще прошли как нож сквозь масло. Как и 3800 - более ранние прогнозы.
А то что вы описываете в виде рокеты - это шорт-сквиз. Короткое сжатие. Каскадное закрытие шортов по стоп-лоссам. Может легко закончиться феерическим обвалом когда ликвидируемые шорты иссяккнут а других покупателей нет. Как по серебру в начале 80-х и в 11 году.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:48

  jabba написав:Richi Теоретически по техническому анализу какие-то уровни сопротивления вычисляют методами технического анализа - всякие там фибоначи и прочая околонаучная хиромантия. Тут у Чукчи возможно расчет на то что 4500 осторожно прогнозировали недавно банки. Но то такое - 4000 вообще прошли как нож сквозь масло. Как и 3800 - более ранние прогнозы.
А то что вы описываете в виде рокеты - это шорт-сквиз. Короткое сжатие. Каскадное закрытие шортов по стоп-лоссам. Может легко закончиться феерическим обвалом когда ликвидируемые шорты иссяккнут а других покупателей нет. Как по серебру в начале 80-х и в 11 году.

шорт-сквиз на максимуме? :cry: Вы ничего не путаете?
Речь шла о пробое истрического максимума. Шортят когда цена летит в низ и потом их обычно с минимувов выносят.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:14

Richi Я все время путаю только что это форум домохозяек, с перманентным баном в гугле а не форум про золото. :oops:
Оплатите подписку в гугле и непонятные вам слова сначала уточняйте там. :mrgreen:
