Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Сер 08 жов, 2025 16:16

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Пора бы на коррекцию сходить баксов на 100 на пару дней да там
хорошенько разогнаться.
Сер 08 жов, 2025 18:11

  jabba написав:Freza Ну если он не знает что такое короткое сжатие(шорт сквиз) и вместо спросить гугль и за минуту разобраться - начинает свои глубокомысленные рассуждения по этому вопросу высказывать - что я должен ответить?

Вообще старюсь с бы*** не общаться т.к. ценю своё время, но вам отвечу. Я занимаюсь исключительно инвестированием и не шорчу, но насколько мне известно, то в шорт встают на развороте тренда, когда уже формируется снисходящий тренд. Золото уже давно имеет восходящий тренд и откуда там взяться шортам, чтобы было топливо для шорт-сквиза?
P.S. Вам отвечать не обязательно ни поверхностно, ни глубокомысленно.
Сер 08 жов, 2025 23:20

smdtranz Спасибо за ответ. Если по моему региону нет предложений тут на форуме, люди выбирают обменки, которые постоянно предлагают слитки? Видел такие есть. По поводу того, что "вам не надо", мне надо. Но у меня нет никакой практической информации, оказалось, что это свой мир, которым люди живут давно и у них есть опыт. У меня опыта нет. У меня запрос, всё таки не переплачивать какой-то огромный процент в Привате и найти альтернативу, которая бы подходила человеку, который еще ни разу с рук золото не покупал =))) По тому что я читаю, то вроде люди покупают слитки на виолити, с рук, на форумах и так далее, доверяют друг-другу ахах но вот жизнь меня другому учила и мне хотелось бы вначале, какой-то поспокойней вариант, но не у банков с огромной переплатой. Ответьте, сделайте одолжение, ни я, так карма добра Вам вернется))))
Чет 09 жов, 2025 10:29

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

вам нужен вариант поспокойней в Украине? :mrgreen:

банки и другие более менее серьезные учреждения для этого не подходят, ибо там нет золота или очень дорого. остаются обменки или покупать с рук. вы ж как-то меняете 10 тысяч баксов? ну а тут вместо гривен брусок дадут. проблем нет
часто у обменок есть доставка в регионы. то есть заберете в партнерской обменке где-то ближе к вам. надо звонить
на виолити тоже продают норм. ищите продавца в вашем регионе, чтоб встретиться лично. играться с почтой это не для обывателя.

есть еще вариант отправить выездного человека за границу. в Стамбуле хороший рынок, может где в Польше есть магазины. правда есть нюанс, провоз в пределах 10к, что даже меньше чем 100 грамм. ну зато попутно можно погулять, отдохнуть :D
1
Чет 09 жов, 2025 10:49

OlegKos Добрый день. На сегодня основной вопрос не "сколько стоит",
а "наличие". Тот же Приват покупает и продает золото 2 категории (неидеальные упаковки/слитки). Если есть в наличии, то они продаются около +5-7% к бирже. Это нормальная цена на растущем рынке. Если ждем дальнейший существенный рост - маржа забудется через две недели. У обменок маржа тоже увеличилась, т.к. сейчас из всех утюгов вещают о росте цены золота. Кроме Привата с золотом активно работают Коминбанк и Индустриалбанк.
Чет 09 жов, 2025 11:08

  smdtranz написав:вы ж как-то меняете 10 тысяч баксов?

Тот кто знает как поменять 10К баксов не через банк- в любой точке Украины у тех же людей найдет и золото - то ли лом у сельских валютчиков то ли штам по красоте у городских. Я думаю что ваше предположение ошибочно - человек не меняет такие деньги никак - в банке столько не продадут официально сразу. :mrgreen:
Чет 09 жов, 2025 11:13

  OlegKos написав: Ответьте, сделайте одолжение, ни я, так карма добра Вам вернется))))

Как же вам ответить если неизвестно откуда вы во первых и какой порядок сумм во вторых? Вы до такой степени боитесь что ни город ни размер слитка не указываете - а в селе одно кино в городе другое, слитки по 100 грамм и слитки по 5 грамм - тоже разное кино.
Если речь о мелочи и отдаленных районах - смело на виолити берите мелкие монеты у продавцов с хорошей репутацией. Новая почта отлично доставит и соверен и червонец с полной страховкой и полным описанием - номинал, страна, год.
Чет 09 жов, 2025 12:24

Если не ошибаюсь, то через границу можно провозить 500 г золота (или платины) на человека.
Раньше так было (где-то читал об этом), как сейчас - точно не скажу.
Речь про банковские слитки. Квитанции из банка обязательны)

Там ещё что-то было про монеты из драгоценных металлов, определенной (высокой) пробы, не представляющих культурную или историческую ценность.
Но, что точно - сказать не могу.
Возможно, эксперты подскажут.
