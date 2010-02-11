Пора бы на коррекцию сходить баксов на 100 на пару дней да там
хорошенько разогнаться.
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:16
Пора бы на коррекцию сходить баксов на 100 на пару дней да там
хорошенько разогнаться.
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:11
Вообще старюсь с бы*** не общаться т.к. ценю своё время, но вам отвечу. Я занимаюсь исключительно инвестированием и не шорчу, но насколько мне известно, то в шорт встают на развороте тренда, когда уже формируется снисходящий тренд. Золото уже давно имеет восходящий тренд и откуда там взяться шортам, чтобы было топливо для шорт-сквиза?
P.S. Вам отвечать не обязательно ни поверхностно, ни глубокомысленно.
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:20
smdtranz Спасибо за ответ. Если по моему региону нет предложений тут на форуме, люди выбирают обменки, которые постоянно предлагают слитки? Видел такие есть. По поводу того, что "вам не надо", мне надо. Но у меня нет никакой практической информации, оказалось, что это свой мир, которым люди живут давно и у них есть опыт. У меня опыта нет. У меня запрос, всё таки не переплачивать какой-то огромный процент в Привате и найти альтернативу, которая бы подходила человеку, который еще ни разу с рук золото не покупал =))) По тому что я читаю, то вроде люди покупают слитки на виолити, с рук, на форумах и так далее, доверяют друг-другу ахах но вот жизнь меня другому учила и мне хотелось бы вначале, какой-то поспокойней вариант, но не у банков с огромной переплатой. Ответьте, сделайте одолжение, ни я, так карма добра Вам вернется))))
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:29
вам нужен вариант поспокойней в Украине?
банки и другие более менее серьезные учреждения для этого не подходят, ибо там нет золота или очень дорого. остаются обменки или покупать с рук. вы ж как-то меняете 10 тысяч баксов? ну а тут вместо гривен брусок дадут. проблем нет
часто у обменок есть доставка в регионы. то есть заберете в партнерской обменке где-то ближе к вам. надо звонить
на виолити тоже продают норм. ищите продавца в вашем регионе, чтоб встретиться лично. играться с почтой это не для обывателя.
есть еще вариант отправить выездного человека за границу. в Стамбуле хороший рынок, может где в Польше есть магазины. правда есть нюанс, провоз в пределах 10к, что даже меньше чем 100 грамм. ну зато попутно можно погулять, отдохнуть
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:49
OlegKos Добрый день. На сегодня основной вопрос не "сколько стоит",
а "наличие". Тот же Приват покупает и продает золото 2 категории (неидеальные упаковки/слитки). Если есть в наличии, то они продаются около +5-7% к бирже. Это нормальная цена на растущем рынке. Если ждем дальнейший существенный рост - маржа забудется через две недели. У обменок маржа тоже увеличилась, т.к. сейчас из всех утюгов вещают о росте цены золота. Кроме Привата с золотом активно работают Коминбанк и Индустриалбанк.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:08
Тот кто знает как поменять 10К баксов не через банк- в любой точке Украины у тех же людей найдет и золото - то ли лом у сельских валютчиков то ли штам по красоте у городских. Я думаю что ваше предположение ошибочно - человек не меняет такие деньги никак - в банке столько не продадут официально сразу.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:13
Как же вам ответить если неизвестно откуда вы во первых и какой порядок сумм во вторых? Вы до такой степени боитесь что ни город ни размер слитка не указываете - а в селе одно кино в городе другое, слитки по 100 грамм и слитки по 5 грамм - тоже разное кино.
Если речь о мелочи и отдаленных районах - смело на виолити берите мелкие монеты у продавцов с хорошей репутацией. Новая почта отлично доставит и соверен и червонец с полной страховкой и полным описанием - номинал, страна, год.
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:24
Если не ошибаюсь, то через границу можно провозить 500 г золота (или платины) на человека.
Раньше так было (где-то читал об этом), как сейчас - точно не скажу.
Речь про банковские слитки. Квитанции из банка обязательны)
Там ещё что-то было про монеты из драгоценных металлов, определенной (высокой) пробы, не представляющих культурную или историческую ценность.
Но, что точно - сказать не могу.
Возможно, эксперты подскажут.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:10
Вероятнее всего, у Вас не получиться найти оптимальный вариант, чтобы и качественно и надёжно и не переплатить. Во время ажиотажа так всегда происходит: курс доллара пошёл вверх – не найти нужную сумму и тем более нормальными купюрами, т.к. скупают всё что поступает в обменник. Растут цены на недвижимость – всё скупается ещё на этапе проекта и т.д.
Я последний раз покупал золото в 2012-13, но если бы необходимо было решать эту задачу сегодня, то покупал бы только через банки. Да, Вы переплатите, но зато будете спокойны в дальнейшем. Золото пойдёт вверх – эти потери перекроются. Пойдёт в низ – какая нахрен разница сколько уже терять – соткой больше, соткой меньше …
Вы же не собираетесь спекулировать, а хотите для диверсификации или сохранения капитала? Переплата забудется, а метал и спокойствие останутся. Вы же для этого хотите купить?
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:43
Насчет спокойствия в банке я бы не был так уверен. После покупки одним неназванным киевским банком (который все кто в теме знают)30 кг поддельного ПАМПа. Да и видел в сети матреиалы судебного дела где человеку в банке в Днепропетровской области кажется в Новомоскоске продали поддельный слиток.
Ну для мамкиных ынвесторов, для которых никогда нет нужной суммы долларов нужными купюрами (я себе представляю разве что сумму с 7 нулями что может не быть в опте нужных купюр сразу - просто надо знать что синие стоят дороже) - попытка купить там где золота нет в принципе - конечно даст некое мифическое спокойствие.
