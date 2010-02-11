RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:48

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:43

  ihorsic написав:Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.

Ну дочекаємося весняних тюльпанів і продамо :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 17:32

Гарячі новини про дорогоцінні метали

ihorsic
Доброго дня. Золото не подорожчало навіть в два рази за рік, а в світі величезна
купа грошей, які зараз шукають притулку. Після останньго шухеру з біткойном
дехто почне з нього виходити і частина цих коштів буде і далі підштовхувати золото до гори. А якщо США вирішить таки провести аудіт та переоцінку своїх ЗВР - чим більше ціна
на золото, тим більше можна допечатати нових купюр без звинувачень з боку світового суспільства в незабезпеченій емісії.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:08

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Здравствуйте, опять я со своими вопросами. В общем прислушался к некоторым мнениям и буду брать слиток первый в банке. Не набрасывайтесь, ну не Абрамович и не обмениваю по 10 тысяч за раз))) Так вот новые вопросы))) Стоит ли проверять в банке слиток, как это сделать, если у меня из техники есть только весы ахах стоит ли пытаться найти какого-то эксперта и затянуть с собой, имею ввиду платно какого-то работника ломбарда. Или не париться и просто покупать со всеми документами. Я знаю, что были истории с поддельным золотом в банках, но в то же время понимаю, что этот процент за годы совсем малый. В общем опять я со своими дилетантскими вопросами. Спасибо. Пройдите со мной этот путь первой покупки и я отстану. Тут правильно сказали, у меня нет цели на этом зарабатывать, просто сохранить что-то.
